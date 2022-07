Centenas de bombeiros combatem incêndios de Norte a Sul do País. Já há 13 feridos

As temperaturas altas que se fazem em Portugal já começaram a ter consequências. Nos últimos dias deflagraram vários incêndios, de Norte a Suil do País, com centenas de bombeiros an serem mobilizados para o combate às chamas.O Governo decretou situação de alerta até 15 de julho devido ao "significativo aumento do risco de incêndio rural". Segundo o Ministério da Administração Interna, a declaração surge na sequência da elevação do Estado de Alerta Especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), em todos os distritos do território continental.

O Ministério tutelado por José Luís Carneiro explica que a declaração decorre da "necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio elevado, muito elevado e máximo previsto pelo IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] em todos os distritos do continente nos próximos dias".

Ao minuto Atualizado a 8 de jul de 2022 | 19:22

18:34 | 08/07 Incêndio na Alta de Lisboa ameaça habitações Um incêndio que lavra esta sexta-feira uma zona de mato, junto às piscinas da Ameixoeira, em Lisboa, já atingiu duas casas devolutas e Um incêndio que lavra esta sexta-feira uma zona de mato, junto às piscinas da Ameixoeira, em Lisboa, já atingiu duas casas devolutas e encontra-se a ameaçar outras habitações

16:14 | 08/07 Incêndio em Alenquer em fase de rescaldo com 32 operacionais apoiados por 8 viaturas Um incêndio deflagrou esta sexta-feira numa zona de mato, na localidade de Bemposta, em Alenquer. O alerta foi dado às 13h48. No local estão os Bombeiros de Alenquer e os Bombeiros da Merceana, com um total de 32 operacionais apoiados por 8 viaturas.

16:03 | 08/07 Incêndio na Póvoa de Lanhoso mobiliza mais de 70 bombeiros e um meio aéreo Um incêndio deflagrou durante a tarde desta sexta-feira em Vilela, na Póvoa de Lanhoso, por volta das 13h20. No local estão 77 operacionais e 22 veículos de várias corporações de bombeiros, apoiados por um meio aéreo.

15:28 | 08/07 Incêndio mobiliza mais de 300 bombeiros em Sever de Vouga Foi esta sexta-feira dado como dominado o incêndio florestal que lavrava desde esta quinta-feira em Sever do Vouga , no distrito de Aveiro. O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, adiantou pelas 12h10 que o incêndio, que chegou a passar ao concelho vizinho de Águeda, "foi dado como dominado há minutos".

15:28 | 08/07 Mais de 250 bombeiros combatem o fogo na Guarda Continua ativo o incêndio que deflagrou esta quinta-feira no concelho da Guarda e que se alastrou depois para o o concelho vizinho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão a mobilizar 258 bombeiros, 77 viaturas e um meio aéreo.

15:26 | 08/07 Incêndio mobiliza 220 operacionais e quatro meios aéreos em Carrazeda de Ansiães, Bragança Mais de 220 bombeiros apoiados por 71 veículos e quatro meios aéreos combatem um incêndi o que deflagrou às 16h00 desta quinta-feira em Marzagão, Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança. As c hamas já se alastraram a outras localidades da região, mas mantém-se em zona de mato e não ameaça habitações. É o primeiro grande incêndio do distrito em 2022.