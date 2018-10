Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro de Formação de Portalegre da GNR retoma aulas após surto de gastroenterite

Situação, de acordo com a guarda, tem sido acompanhada por uma equipa médica da GNR.

17:39

As aulas no Centro de Formação de Portalegre da GNR foram esta segunda-feira retomadas, após terem sido suspensas na semana passada devido a um alegado surto de gastroenterite, que afetou cerca de 200 formandos, segundo a guarda.



O oficial de relações públicas do Centro de Formação da GNR, major José Curião, adiantou à agência Lusa que, apesar de terem sido hoje retomadas as atividades letivas, "há 20" guardas provisórios que continuam sob vigilância médica.



Segundo um comunicado divulgado pela GNR na passada terça-feira, foram registados casos de sintomas coincidentes com o quadro de gastroenterite, situação que afetou cerca de 200 dos 600 formandos que frequentam o 40.º curso de formação de guardas.



A situação, de acordo com a guarda, tem sido acompanhada por uma equipa médica da GNR, em coordenação com a autoridade de saúde pública local, "tudo apontando para a existência de um surto de gastroenterite, com provável etiologia viral".



Para se proceder à melhoria da ventilação e desinfeção das áreas comuns das instalações que albergam os guardas provisórios, foi decidido, por motivos preventivos e por indicação médica, interromper as atividades letivas até hoje.