Um carro ficou totalmente destruído depois de ter sido consumido pelas chamas este sábado à noite à saída da Ponte 25 de abril, no sentido Almada-Lisboa, em Campolide.O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21h50.Os Bombeiros Sapadores de Lisboa estiveram no local, num total de 11 operacionais, apoiados por duas viaturas.O trânsito encontra-se condicionado no local devido a mais dois acidentes na praça da portagem da ponte, também no sentido Almada-Lisboa.