Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Charneca da Caparica evoca ‘bispo vermelho’

Adro da Igreja Matriz tem desde ontem uma estátua que homenageia o primeiro bispo da Diocese.

Por Edgar Nascimento | 09:42

Foi a primeira paróquia que criou quando chegou à Diocese de Setúbal e este sábado, 43 anos depois, a Charneca da Caparica, no concelho de Almada, decidiu homenagear D. Manuel Martins, o ‘bispo vermelho’, com a inauguração de uma estátua no adro da Igreja Matriz.



D. Manuel Martins, nascido em Leça do Balio, Diocese do Porto, em 1927, e falecido a 24 de setembro de 2017, foi o primeiro bispo da Diocese de Setúbal. A 8 de dezembro de 1975 criou a sua primeira paróquia, na Charneca da Caparica.



"É um primeiro bispo que nos deixou uma grande inspiração, a muitos níveis, como homem de uma igreja que colocou as pedras que ainda hoje constituem as suas características, seja no domínio da fé, na maneira de ver a Igreja fraterna, ativa e participativa", afirmou este sábado o bispo D. José Ornelas, citado pela agência Ecclesia.



Já o padre Francisco Mendes, pároco da Charneca da Caparica, considerou que a estátua "é uma homenagem da filha mais velha", recordando que "todos os dias 8 de dezembro de manhã, D. Manuel Martins estava por aqui, vinha celebrar, crismar, estar com os mais pobres, almoçar e depois dirigia-se para a Sé para celebrar, com o clero e o povo, o Dia da Diocese".



O primeiro bispo de Setúbal, que liderou a Diocese 23 anos, ficou conhecido como o ‘bispo vermelho’ por ter denunciado a fome, a injustiça e o desemprego que assolaram a península de Setúbal, nomeadamente nos anos 70 e 80 do século passado.



Criticou políticos, mas acabou agraciado com a grã-cruz da Ordem de Cristo e com o galardão dos Direitos Humanos da Assembleia da República.