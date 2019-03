Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Charneca da Caparica tem nova escola básica

Equipamento tem 2300 metros quadrados e capacidade para 375 crianças do pré-escolar e do 1º ciclo.

Por Edgar Nascimento | 07:22

A freguesia mais populosa do concelho de Almada vai ter, a partir da próxima 5ª feira, uma nova escola básica para 375 crianças.



A Escola Básica de Santa Maria, na zona das Quintinhas, Charneca da Caparica, tem 12 salas de 1º ciclo e 3 salas de jardim de infância.



Segundo a autarquia de Almada, foram investidos 2,2 milhões de euros para a construção da escola, que vai funcionar com oito turmas do 1º e 2º anos e as três salas do pré-escolar, "integrando crianças da Escola Básica Louro Artur, permitindo que este estabelecimento escolar passe a funcionar em regime normal".



Com uma área de 2300 metros quadrados, a escola integra o Agrupamento Carlos Gargaté, e inclui refeitório, biblioteca, ginásio, gabinetes, campo de jogos e recreios cobertos.



A Câmara de Almada garante que estão previstas atividades de enriquecimento curricular e atividades de animação e apoio à família.



A freguesia da Charneca da Caparica é a que tem mais população residente no concelho: segundo os dados do Censos 2011, a população era de 29 763.



Com a Escola Básica de Santa Maria, o concelho de Almada passa a ter 45 estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e jardim de infância, dos quais 36 funcionam em regime normal.



O 1º ciclo (do 1º ao 4º ano de escolaridade) é frequentado, em todo o concelho, por 6500 alunos, em 260 turmas, sendo que a educação pré-escolar conta com 93 salas frequentadas por 2100 crianças.



No ranking de escolas 2018-19, a Emídio Navarro é a pública com médias mais elevadas: é a 171ª a nível nacional no secundário e 346ª no básico.