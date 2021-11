Chefe militar visita família do soldado Aliu Camara na Guiné-Bissau

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, que esteve nos últimos dias em visita oficial à Guiné-Bissau, visitou esta terça-feira a família do soldado Comando Aliu Camara, que ficou amputado de ambas as pernas numa missão na República Centro-Africana, em junho de 2019 durante uma patrulha como capacete azul das Nações Unidas.

Segundo explicou ao CM, o CEMGFA quis deslocar-se até à casa da família para apresentar cumprimentos. Salienta que "Aliu Camara, soldado dos comandos, é um exemplo de abnegação e sacrifício pela paz"