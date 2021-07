Chip foi peça-chave para encontrar atleta que desapareceu no Marco de Canaveses

O chip colocado no dorsal dos atletas do trail ‘Rota das Capelas’, em Soalhães, Marco de Canaveses, foi fundamental para encontrar, na terça-feira à noite, o corpo de Marílio Costa Leite. O atleta era procurado desde domingo.Ao fim de mais de dois dias de buscas, com mais de 90 operacionais e dezenas de populares no terreno, o cadáver foi encontrado por amigos do atleta. Antes, a poucos metros, tinha sido avistado o dorsal. “Fomos alertados para a possibilidade de utilizar as antenas para localizar o chip do dorsal. As autoridades fizeram um excelente trabalho no terreno, mas as antenas ajudaram sem dúvida a localizar o dorsal”, disse Vítor Queirós, da organização do trail ‘Rota das Capelas’.