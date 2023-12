Ciclista ferido com gravidade após ser abalroado por carro em Anadia

Um ciclista, de 61 anos, sofreu ferimentos considerados graves, na noite desta sexta-feira, depois da bicicleta em que seguia ser abalroada por um carro, em Anadia.O alerta foi dado cerca das 20h00, para os bombeiros de Anadia, para um acidente rodoviário, na EN 334, em São Lourenço do Bairro.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra e a ambulância de suporte imediato de vida de Cantanhede também foram acionadas para o local.A vítima foi levada pelos bombeiros da Anadia, para o hospital universitário de Coimbra.A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente.