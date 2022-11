Uma colisão entre um carro e uma bicicleta fez um ferido, esta quinta-feira, no cruzamento entre a rua Defensores de Chaves com a rua Barbosa do Bocage, no Campo Pequeno, em Lisboa.A vítima, o ciclista, sofreu ferimentos num braço. No local esteve uma ambulância do INEM, uma carrinha dos Bombeiros e a PSP.