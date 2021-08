Cidadão mostra PSP a ajudar idoso a atravessar estrada na Madeira: 'Não é só para passar multas'

Contam-se dezenas de comentários e milhares de 'gostos' na publicação.







"Bem haja ao agente Sousa perante a dificuldade de Um Sr. De alguma idade e com pouca mobilidade prontamente saltou da motorizada pra ajudar", escreve o cidadão na publicação, relatando o que aconteceu. "O meu dia e o deste Sr ficou mais bonito….Afinal a PSP não é só para passar multas", termina a publicaçãoA publicação acabou por ser partilhada na página de Facebook oficial da PSP, que agraedeceu os elogios: "Agradecemos ao cidadão Rui Silva que testemunhou e partilhou mais uma boa ação.Bem haja".Contam-se dezenas de comentários e milhares de 'gostos' na publicação.Rui Silva partilhou ainda outro momento, protagonzado pelo mesmo agente: quando este ajuda a empurrar uma carrinha que terá tido dificuldades em arrancar.

