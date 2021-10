O assaltante que no passado dia 14 de janeiro de 2021 roubou um carro, com uma criança no interior, à porta de um restaurante em Montemor-o-Novo foi esta segunda-feira condenado a cinco anos e três meses de prisão.O criminoso foi condenado pela prática dos crimes de sequestro agravado, furto qualificado e condução sem habilitação legal".O homem apoderou-se da viatura que estava parada à porta de um restaurante com serviço take-away em Montemor-o-Novo e colocou-se em fuga ao volante do carro. Quando entrou na autoestrada, o assaltante percebeu que seguia no banco de trás do carro uma criança de apenas sete anos.Apesar de se ter apercebido da presença da criança, o ladrão acabou por seguir viagem até Lisboa. Durante o percurso, a criança tentou alertar o pai, através do telemóvel da mãe que levava consigo, mas o arguido impediu-o.Quando chegaram a Lisboa, o assaltante deixou a criança junto a um restaurante. Tendo depois sido detido ao final da noite em que praticou o crime. O carro foi localizado na Quinta do Loureiro, em Lisboa.