Cinco bombeiros voluntários de Seia sofreram este sábado ferimentos, três deles com gravidade, no despiste da viatura ligeira de combate a incêndios em que seguiam para a operação de vigilância e rescaldo do grande incêndio da serra da Estrela, que entre 6 e 17 de agosto destruiu quase 30 mil hectares do parque natural.









