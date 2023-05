Cinco cães de elite dos sapadores de Lisboa feridos em canil degradado

Cinco cães de busca e salvamento de pessoas vivas do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa estiveram, até à ultima sexta-feira, retidos num canil em condições muito degradadas no quartel de Chelas.

Segundo a denúncia da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) feita ao CM, este facto ficou a dever-se à falta de decisão em transferir os animais para o novo canil.

Fernando Curto, presidente da ANBP, explicou ao CM que "o quartel de Chelas começou a ser ampliado no ano passado, para acolher o comando do RSB". "A informação que temos é que o canil está pronto há meses, mas por falta de decisão da câmara de Lisboa os cães têm-se mantido no antigo", acrescentou.

Este impasse, referiu o dirigente associativo, começou a provocar efeitos físicos nos animais. Em fotos e vídeos que a ANBP cedeu ao CM, são visíveis rastos de sangue no canil antigo do quartel de Chelas. O espaço mostra ainda uma evidente degradação. "Além de ferimentos nas patas, os cães estão a ter a agressividade reforçada. Sabemos que já foram apedrejados, o que faz com que ataquem pessoas", lamentou Fernando Curto.

A ANBP diz já ter tido uma reunião com o vice-presidente da câmara de Lisboa, e o comandante do RSB, Tiago Lopes, a 27 de Fevereiro. "Dissemos que basta uma ordem camarária para a mudança dos cães", sublinhou o presidente da ANBP.

Perante a falta de conclusões do encontro, a ANBP pediu uma reunião com o presidente da câmara, Carlos Moedas, mas diz também não ter tido resposta.

O CM contactou a autarquia da capital para uma posição oficial sobre este assunto na sexta-feira. No mesmo dia, segundo fonte oficial disse ao CM, "os cinco cães saíram do canil provisório, e foram para a Casa dos Animais de Lisboa a aguardar instalação definitiva no novo canil do quartel de Chelas".

Fernando Curto discorda desta solução. "Além de fazer aumentar o tempo de resposta em caso de necessidade, a Casa dos Animais de Lisboa não tem condições para alojar estes animais", concluiu.