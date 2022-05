Cinco casas assaltadas numa noite em Vila Nova de Gaia

Cinco casas foram assaltadas na mesma noite na freguesia de Mafamude, em Vila Nova de Gaia, com os proprietários no interior. Num dos casos, foi visto a sair do local um homem e uma mulher. Os ladrões levaram carteiras, dinheiro, cartões bancários e de identidade.









A onda de roubos ocorreu na madrugada de sexta-feira, tendo os suspeitos usado um dos cartões furtados para pagar a fuga. O mesmo cartão foi usado para pagar o transporte quando os ladrões regressaram para assaltarem mais vizinhos.