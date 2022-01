Dois detidos após furto de cartões bancários no Porto

Dois homens, de 36 e 29 anos, foram detidos esta terça-feira pela PSP, após terem furtado vários cartões bancários, entre outros bens, de uma viatura, na rua 25 de Julho, Porto.

A dupla, já conhecida das autoridades, foi intercetada depois de ter usado os cartões para comprar 25 maços de tabaco numa grande superfície comercial da rua João de Barros, também no Porto. Além do tabaco, tinham um telemóvel iPhone, a carteira do proprietário do veículo assaltado, além de várias ferramentas utilizadas nos furtos no interior de veículos.

Os suspeitos, que utilizam alcunhas - 'Miau' o mais velho e 'Pilas' o mais novo -, foram detidos pela Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão (Aldoar). Recolheram à esquadra e serão presentes a primeiro interrogatório esta quarta-feira.