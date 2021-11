Tabacaria vende maços com cigarros enrolados no Porto. Tabaco foi apreendido pela PSP

A PSP apreendeu esta quarta-feira 40 maços de tabaco enchidos manualmente, 546 maços sem estampilha fiscal e 1,9 quilos de tabaco de enrolar numa tabacaria da rua D. Estêvão da Gama, Porto.Ao que oconseguiu apurar, o estabelecimento comercial já estava referenciado por atos semelhantes, que configuram crime aduaneiro. Cada maço, com cigarros enrolados manualmente, era vendido a 2,50€, com desconto para quem comprasse volumes com 10 maços.Além do tabaco, foram ainda apreendidos 111 euros na operação da Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão da PSP do Porto. Uma funcionária foi identificada.