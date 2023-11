Cinco estafetas de uma plataforma de entrega de refeições foram espancados por um grupo de 20 homens, no bairro das Galinheiras, em Lisboa, apurou esta terça-feira o CM. Ficaram todos com vários ferimentos, especialmente na cabeça, e tiveram de ser transportados ao hospital. Segundo fonte da PSP, duas das vítimas foram os primeiros a serem recebidos de forma agressiva quando iam entregar comida, segunda-feira à noite, nas Galinheiras. Chamaram mais três colegas e quando a PSP chegou ao local já tinham sido todos espancados com paus, ferros, murros e pontapés. As vítimas, de 60, 31, 30, 29 e 20 anos, foram levadas pelos Bombeiros de Camarate para o Hospital de Santa Maria. Ficaram com as motos destruídas, sem a comida, 50 euros e um telemóvel.