Uma colisão entre três carros na A1, sentido norte/sul na zona de São João da Talha, Loures, fez cinco feridos e levou ao corte do trânsito, no sentido Sul-Norte, na noite deste sábado.O alerta foi dado pelas 21h43 e, ao que apurou o CM, apenas uma das vítimas ficou ferida com gravidade e foi levada a um hospital local.No local estiveram os bombeiros, a PSP e a VMER do INEM, num total de 22 operacionais apoiados por 10 viaturas.