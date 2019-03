Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 73 anos morre em colisão na A1 na zona de Anadia

10:14

Um homem morreu e outro ficou ferido sem gravidade esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre dois carros seguida de capotamento na A1, na zona de Anadia, sentido Sul-Norte, ao quilómetro 218.



Segundo fonte da GNR, a vítima mortal é um homem de 73 anos e a pessoa que ficou ferida é outor homem de 36.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto dos Bombeiros da Mealhada, o alerta foi dado às 08h46.



O trânsito encontra-se condicionado, com a circulação a fazer-se apenas numa via.



No local estão 14 operacionais apoiados por seis viaturas.



A GNR continua no local, assim como a PSP, para apurar as circunstâncias do acidente.



O corpo da vítima mortal já foi removida e a pessoa que ficou gravemente ferida já foi transportada para o hospital.



Em atualização