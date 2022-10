Cinco membros da claque da Académica detidos em rixa que feriu dois PSP

Cinco elementos de uma claque da Académica de Coimbra foram detidos, em Angra do Heroísmo, por ataque à PSP, na zona do Porto de Pipas, na madrugada deste sábado. Os polícias atuavam para travar uma rixa, em que duas pessoas já estavam feridas, quando foram atacados por 20 indivíduos. De acordo com a PSP, os cinco homens detidos, entre os 31 e os 40 anos, estão indiciados pelo crime de resistência e coação sob funcionário.

"A PSP de Angra do Heroísmo, durante a madrugada do dia oito de outubro de 2022, recebeu chamada telefónica a dar conhecimento de desordem e agressões na zona do Porto de Pipas, com a informação da existência de duas pessoas feridas. Prontamente uma equipa da PSP deslocou-se para o local onde foi recebida por cerca de 20 indivíduos que, de forma hostil e agressiva, procuravam intimidar os esforços policiais que tentavam repor a ordem pública", descreve a Polícia em comunicado.

A PSP descreve que "havendo uma escalada nas ameaças e tentativas de agressão aos agentes policiais", foi necessário utilizar "arma com munições de baixa potencialidade letal, tendo-se efetuado disparo para o ar sem causar qualquer dano ou ferimento". Esse disparo fez o grupo dispersar e permitiu que, na confusão, se conseguisse deter os cinco homens. No entanto, dois polícias ficaram feridos, "tendo um necessidade de ser transportado ao Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, já tendo obtido alta".

Os detidos já foram presentes a tribunal e ficaram com proibição de contactos entre si, proibidos de aceder ao recinto desportivo onde se realizou o jogo de futebol a contar para a Liga 3 entre o Fontinhas e a Associação Académica de Coimbra, disputado na tarde deste sábado com vitória (2-1) para os açoreanos.