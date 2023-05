Clã do Golfo perde 150 milhões com apreensão de droga em Portugal

A Polícia Judiciária provocou um ‘rombo’ de 150 milhões de euros no denominado Clã do Golfo (Clan del Golfo no original), um grupo paramilitar colombiano que nos últimos anos se impôs como a mais relevante rede de tráfico de droga da América Latina para a Europa e EUA, com a apreensão de 4,2 toneladas de cocaína na zona de Lisboa.



A droga vinha dissimulada em caixas de bananas, que entraram pelo porto de Setúbal e foram apreendidas num armazém logístico de uma rede de supermercados. O destino final da droga seria Espanha e o resto do continente europeu. A investigação poderá levar a detenções em breve.



Ver comentários