A GNR foi chamada a intervir no exterior de um estabelecimento de venda de bebidas ao público, em Reguengos, na noite desta sexta-feira, depois de desentendimentos entre os clientes de um bar.Segundo informou o fonte oficial da GNR, o incidente ocorreu depois do proprietário do espaço se recusar a vender bebidas ao grupo de pessoas. Uma das pessoas, como se observa num vídeo a que oteve acesso, entrou no carro e atropelou alguns dos presentes, antes de abandonar o local.Não houve feridos a registar.