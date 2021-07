GNR instaura processo à atuação de militares durante confrontos em bar de Reguengos

A GNR anunciou este sábado que instaurou um processo de averiguações para o apuramento de eventual responsabilidade disciplinar relativamente à atuação dos militares durante os confrontos à porta de um bar em Reguengos de Monsaraz, que terminaram com um atropelamento.Pelo menos três pessoas ficaram feridas na sequência do atropelamento que os militares da GNR não conseguiram evitar, apesar de estarem no local a tentar controlar os ânimos.Segundo a GNR, a viatura envolvida no atropelamento, conduzida por um homem, foi encontrada posteriormente, sem o condutor, tendo este veículo e um outro, de pessoas alegadamente envolvidas na ocorrência, sido apreendidos pela Guarda.