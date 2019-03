Colegas de instruendos que morreram no curso de Comandos suspeitos de falsas declarações

Ministério Público abriu uma investigação a quatro testemunhas do processo que julga 19 instrutores do curso de Comandos.

O Ministério Público abriu uma investigação a quatro testemunhas do processo que julga 19 instrutores do curso de Comandos, onde morreram os recrutas Dylan Silva e Hugo Abreu, por suspeitas de crimes de falsas declarações.



Segundo o ‘Público’, o procurador José Niza e a colega que o substituiu, Isabel Lima, consideraram que os depoimentos em audiência mostraram discrepâncias aos que foram prestados na fase de inquérito.



Ex-alunos do curso onde morreram Dylan Silva e Hugo Abreu, e participantes na prova ‘Zero’ que tirou a vida aos dois jovens, as testemunhas disseram em tribunal não se lembrarem de partes da formação, nem do que disseram na fase de inquérito.