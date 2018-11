Juiz Ivo Rosa safa dois ex-decisores públicos de irem a julgamento no caso Colégios GPS

Esta é a última decisão do juiz antes da instrução da Operação Marquês que começa em janeiro.

Por Francisca Genésio | 14:56

O juiz de instrução criminal Ivo Rosa decidiu que não iria levar a julgamento dois dos sete arguidos do caso dos colégios GPS por entender que não existem indícios suficientes do crime de corrupção: José Manuel Canavarro, ex-secretário de Estado da Administração Educativa entre 2004 e 2005, e José Maria Almeida, antigo diretor regional de Educação de Lisboa.



O crime de abuso de confiança caiu contra cinco dos sete arguidos e ainda o crime de corrupção contra dois dos sete arguidos.



Esta é a última decisão do juiz antes da instrução da Operação Marquês que começa em janeiro.



Recorde-se que o Ministério Público acusou dois ex-decisores públicos e cinco administradores do grupo GPS por corrupção, peculato, falsificação de documento, burla qualificada e abuso de confiança no caso dos colégios privados/grupo GPS.



O ex-secretário de Estado Adjunto e da Administração Educativa José Manuel Canavarro e um antigo diretor regional de educação estão acusados de corrupção.