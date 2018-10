Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juízes afastam suspeita contra Carlos Alexandre

Magistrados arquivaram averiguação ao superjuiz depois de uma queixa de Armando Vara.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 08:51

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) arquivou a investigação sobre a escolha de Carlos Alexandre na fase de inquérito da operação Marquês, em 2013.



A averiguação, que não é um inquérito formal, foi desencadeada na sequência de uma queixa apresentada pela defesa de Armando Vara, na qual o antigo ministro socialista defende que a distribuição do processo foi "ilegal e manipulada".



O arquivamento liminar por prescrição foi decidido em agosto. Ao que o Correio da Manhã apurou, o advogado de Vara já recorreu da decisão para o plenário do CSM, que se reúne no fim do mês. Armando Vara reporta-se ao sorteio manual que ocorreu em setembro de 2014, na sequência da reorganização dos tribunais.



No entanto, e tal como o CSM já tinha esclarecido ao CM, o caso Marquês já tinha sido anteriormente distribuído a Carlos Alexandre, que desde 2013 despachava o processo.



No requerimento de abertura de instrução, que calhou ao juiz Ivo Rosa, o antigo governante pede ainda que Carlos Alexandre seja arrolado como testemunha.



Entretanto, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), conhecido como ‘Ticão’, foi ouvido no dia 9 nas instalações do órgão dos juízes. Em causa está uma outra investigação relacionada com uma queixa de um arguido, que defende que a PJ e o Ministério Público faziam as detenções à sexta-feira para que os presos fossem levados a Carlos Alexandre, na medida em que o superjuiz fazia sempre os turnos ao fim de semana.



Para além desta investigação, o CSM abriu um inquérito disciplinar ao juiz, na sequência de uma entrevista à RTP, na qual Carlos Alexandre põe em causa o sorteio informático realizado no dia 28 de setembro para a escolha do juiz para a fase de instrução criminal do Marquês.



O magistrado contesta o facto de o processo ter sido distribuído, numa altura em que 140 caixas do mesmo ainda se encontravam no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.



PORMENORES

Cancelou presença

Carlos Alexandre cancelou a presença no Fórum Mais Cidadania + Democracia, que está agendado para amanhã, em Portalegre. O magistrado era um dos oradores esperados para o debate.



Gestão é do Governo

Portugal, Sérvia e Polónia têm um sistema semelhante de atribuição de processos, utilizando uma plataforma que é gerida pelo Ministério da Justiça.



Desde 2006 no ‘Ticão’

O juiz está colocado no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), ou ‘Ticão’, desde 31 de agosto de 2006.