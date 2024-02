Um homem de 45 anos, de nacionalidade estrangeira, foi este sábado detido pela PSP após furtar um Mercedes, no parque de estacionamento junto ao mercado municipal de Leiria, e danificar quatro viaturas, antes de sair daquele espaço.Em dia de mercado, com centenas de pessoas na rua, o homem ainda encetou a fuga, mas acabaria por colidir com uma das paredes do Estádio Municipal de Leiria, na altura em que a equipa local defrontava o Porto B. A viatura ficou imobilizada e o assaltante conseguiu entrar no estádio, de forma dissimulada. Foi encontrado pelas autoridades, sentado num caixote do lixo, junto à bancada, a assistir ao jogo.