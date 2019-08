Colisão aparatosa faz três feridos na Póvoa de Varzim. Dois em estado grave

Três feridos, dois em estado grave, é o resultado de uma colisão entre dois carros e uma mota, na tarde desta quinta-feira, na rua do Cubo, na EN206 que liga Famalicão à Póvoa de Varzim.



As vítimas em estado grave foram levadas, uma para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e a outra para o Hospital de S. João, Porto. O ferido leve foi encaminhado para o hospital da Póvoa de Varzim.





A EN206 esteve cortada ao trânsito para socorro às vítimas e limpeza da via, mas já se encontra reaberta.As causas da colisão estão ainda por apurar. A GNR está a investiga.O alerta foi dado cerca das 15h50. No local estiveram os Bombeiros da Póvoa de Varzim, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano e a SIV de Vila do Conde.