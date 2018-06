Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão com autocarro faz seis feridos em Albufeira

Pesado atravessou rotunda e invadiu estacionamento privado.

Por José Carlos Eusébio | 09:12

Um aparatoso acidente, que envolveu um autocarro de turismo e um veículo ligeiro, causou esta terça-feira, pelas 13h06, seis feridos leves, na chamada rotunda da carroça, em Vale de Parra, Albufeira.



Após colidir com o carro, o pesado passou por cima da rotunda e, depois de destruir um muro, invadiu um estacionamento privado.



Ficaram feridos o motorista, de 57 anos, e os dois únicos passageiros do autocarro (ambos ingleses, de 44 e 46), bem como uma portuguesa, de 64, um homem, de 57 e igualmente português, e um britânico, de 18, que seguiam todos no carro.



"O motorista do autocarro foi, por precaução, levado para o hospital de Faro, um ferido recusou transporte e os restantes foram para o SUB de Albufeira", disse Milton Rodrigues, dos bombeiros.