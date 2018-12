Uma mulher ficou encarcerada numa das viaturas.

Por Paulo Jorge Duarte | 19:55

Uma colisão entre cinco carros, na A29, em Espinho, no sentido norte-sul, feriu esta sexta-feira uma mulher de 42 anos.



O alerta do acidente foi às 18h30 e a mulher foi desencarcerada pelos bombeiros voluntários concelho de Espinho.



O trânsito foi cortado. A GNR de S. João da Madeira está no local.