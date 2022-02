Uma colisão lateral entre duas viaturas, seguida do capotamento de uma delas, no tabuleiro da Ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz, provocou uma vítima mortal, ao início da madrugada desta quinta-feira.O homem, de 46 anos, era o único ocupante de um dos carros e ficou encarcerado.Foi assistido pelos bombeiros e uma equipa do INEM. Não resistiu aos ferimentos e a morte foi declarada no local.