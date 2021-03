Ao final da tarde desta quinta-feira uma mulher de 25 anos sofreu ferimentos graves no seguimento de uma colisão com um camião.

O acidente condicionou o trânsito no sentido Sul Norte, na A28 em Viana do Castelo.

A colisão envolveu uma viatura ligeira, onde seguia a vítima, e uma viatura pesada.

A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

No local estiveram os Bombeiros de Viana do Castelo e a VMER do Alto Minho.

A GNR registou a ocorrência.