Colisão entre carro e mota faz ferido grave em Viana do Castelo

Uma violenta colisão entre um carro e uma mota provocou um ferido grave, com 38 anos, em Viana do Castelo. O acidente aconteceu, este domingo, na estrada nacional 308 na freguesia de mujães.A primeira equipa a prestar socorro foi a CVP de Aldreu que ia de passagem quando o acidente aconteceu. Foram acionados depois a CVP de S.Romão de Neiva, VMER de Barcelos e a GNR de Barroselas.O ferido grave é o condutor que seguia na mota. Foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo com várias fraturas. No carro seguia um casal que recebeu assistência no local, não foram encaminhados ao hospital por ordem médica.Bombeiros municipais foram acionados para a limpeza da via.