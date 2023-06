Uma colisão rodoviária entre um carro e um motociclo, esta manhã, na EN 385, junto à localidade de Amareleja, em Moura, provocou uma vítima mortal e um ferido grave. No local estão 22 operacionais apoiados por sete viaturas e um meio aéreo.



As operações de socorro mobilizaram a GNR, o INEM e os Bombeiros Voluntários de Moura. O ferido grave está a ser assistido no local e vai ser helitransportado para o hospital.