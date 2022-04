Colisão entre dois carros faz três feridos em Aveiro

Uma mulher, de 40 anos, ficou ferida, esta noite de sexta-feira, numa colisão entre dois carros, em Aveiro. No mesmo acidente, três outras pessoas ficaram feridas mas não foi necessário proceder à sua hospitalização.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na A1, sentido sul/norte, na zona de Eirol.Os bombeiros de Oliveira do Bairro, GNR e uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro também foram mobilizados para o local.O trânsito ficou condicionado, durante cerca de uma hor, a uma faixa de rodagem.A autoridade investiga as causas do acidente.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Aveiro Velhos, para o hospital de Aveiro.