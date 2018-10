Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque na estrada faz um morto e dois feridos em Peniche

Acidente aconteceu ao início da manhã deste domingo, em Atouguia da Baleia.

09:06

Uma colisão com dois carros fez, este domingo, um morto de 55 anos e dois feridos na Avenida da Praia, em Atouguia da Baleia, Peniche, segundo fonte da Proteção Civil.



O alerta foi dado às 7h18 e no local estão os bombeiros de Peniche com 17 operacionais e oito viaturas.



Em atualização