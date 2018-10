Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre metro e carro condiciona circulação na Nacional 10 em Corroios

Acidente terá acontecido por volta das 18h41 deste domingo.

Por Lusa | 21:09

A circulação do Metro Sul do Tejo e na Estrada Nacional 10 está condicionada na sequência de uma colisão ocorrida este domingo à tarde, em Corroios, entre um veículo ligeiro e uma composição de metro, disse fonte dos bombeiros.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta foi dado pelas 18h41, tendo resultado desta colisão um ferido que foi assistido no local, recusando-se, depois, a receber tratamento hospitalar.



As operações de socorro mobilizaram nove operacionais, auxiliados por quatro viaturas, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos da PSP.