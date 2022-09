Uma colisão com três carros obrigou ao corte da via esquerda da A1 sentido Norte-Sul, em Alhandra, ao quilómetro 20.5, depois das portagens de Vila Franca de Xira. Ao que oconseguiu apurar junto da Brisa, o trânsito tem, neste momento, três quilómetros de extensão.O acidente provocou três feridos ligeiros, que foram encaminhados para o hospital.No local estão as autoridades da Brisa e os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira.