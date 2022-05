Colisão entre viatura dos bombeiros e carro faz quatro feridos em Santa Maria da Feira

Três bombeiros da corporação de Castelo de Paiva ficaram feridos, esta tarde de domingo, numa violenta colisão entre uma viatura do comando e um carro, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, o condutor do carro civil também ficou ferido.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário, na rua principal, em Canedo.Uma bombeira sofreu ferimentos considerado graves.Os bombeiros dos Carvalhos, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Feira e a GNR estão no local.