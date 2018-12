Colisão faz seis feridos no túnel João XXI em Braga

Trânsito no túnel esteve cortado durante a assistência às vítimas e os trabalhos de limpeza da via.

Por José Eduardo Cação | 21:31

Uma colisão entre dois carros provocou ferimentos em seis pessoas e levou ao fecho do túnel João XXI, em Braga.

As vítimas deste acidente que aconteceu pelas 19h00 deste domingo ficaram com ferimentos considerados ligeiros.

Os Bombeiros Sapadores de Braga estiveram no local acompanhados de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação que assistiram os feridos.



Foram transportados para o Hospital de Braga.

O trânsito no túnel esteve cortado durante a assistência das vítimas e os trabalhos de limpeza da via.



A PSP esteve no local e agora está a investigar.