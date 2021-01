Colisão mata mulher e faz ferido grave em Castro Daire

Uma mulher, de 64 anos, morreu esta segunda-feira, e outra, de 50, ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre dois carros na EN2, em Vila Pouca, Castro Daire. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, um homem de 30 anos, que recusou ser transportado para o hospital e foi apenas assistido no local.



A vítima que sofreu ferimentos graves foi transportada para o Hospital de Viseu. No embate estiveram envolvidos dois veículos ligeiros, um de passageiros e outro de mercadorias. Para socorrer as vítimas foram mobilizados 19 operacionais dos Bombeiros de Castro Daire, do INEM e da GNR. Uma outra colisão também no distrito de Viseu, na EN16, em Arcozelo das Maias, Oliveira de Frades, causou mais três feridos.

