"Coloquei-o no chão, queria-me matar": O relato do homem que apanhou ladrão de idosa na Póvoa de Lanhoso

Chama-se José Luís Morais, tem 28 anos, e foi um dos populares que conseguiude 88 anos,, em Braga.José relata que estava a trabalhar quando o pai o chamou a dizer que precisava de ajuda. Prontamente, o homem correu para ajudar acabando por ser esfaqueado pelo ladrão."Coloquei-o no chão", revela José assumindo que conseguiu segurá-lo até à chegada da GNR.O homem foi assistido no Hospital de Braga devido ao ferimento com que ficou na mão.O ladrão foi detido pela GNR.