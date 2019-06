Comandos regressam à base após missão das Nações Unidas na República Centro-Africana

Os Comandos que estão em missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (RCA) terminaram a missão de perseguição a meia centena de dissidentes do grupo armado 3R que, em meados de maio, massacrou 50 pessoas na cidade de Bocaranga.Os assassinos terão fugido dos capacetes azuis portugueses para o Chade.O líder desse grupo armado, Abbas Sidiki, acedeu a regressar às negociações com a ONU, União Africana e governo da RCA. A missão prolongou-se por um mês e os militares portugueses chegaram esta quarta-feira após uma viagem de 500 km em três dias por estrada, à sua base principal em Bangui.A Força Nacional Destacada, com outros militares do Exército e controladores táticos avançados da Força Aérea, atuou em Letele, Boukaya e Bohong.Os assassinos fugiram conforme a tropa foi avançando. Na missão, num abastecimento de combustível, o despiste de um blindado ligeiro feriu gravemente o soldado Aliu Camará, que teve as pernas amputadas e foi retirado para Lisboa, onde está internado.Esta quarta-feira, o Exército projetou para a RCA mais um blindado Pandur (segundo esta semana) com controlo remoto da metralhadora, que vai reforçar a proteção da força.Fica com oito Pandur na RCA.