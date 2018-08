Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Combustível e motores de barcos furtados em Faro

Capitania registou cinco queixas formais por furtos.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 10:57

Motores, hélices, combustível e até uma moto de água foram furtados, nos últimos meses, na doca de Faro. Os assaltos estão a preocupar os proprietários de embarcações, que até já fizeram um abaixo-assinado para tentar acabar com o problema.



Na quarta-feira, uma delegação dos lesados reuniu com o comandante da Capitania do Porto de Faro, Nuno Cortes Lopes, a fim de expor a situação.



Contactado pelo CM, este responsável revelou que "desde o início de agosto foram registadas cinco queixas formais de furtos".



Cortes Lopes sublinha, contudo, que "a situação não é nova", estando a Polícia Marítima de Faro "a fazer o seu melhor para resolver o problema".



Pedro Lima, a quem já furtaram "duas vezes combustível" da embarcação, na doca, garante que o número de furtos foi "muito superior", ascendendo já o valor de prejuízos a "muitos milhares de euros".



PORMENORES

Furtos recentes

Na noite de quarta para quinta-feira, já depois de os donos das embarcações terem reunido com a Autoridade Marítima, em Faro, foram furtadas peças de um motor a um mecânico de barcos. E pouco antes foi furtado um motor de cinco cavalos.



Hélices e motores

Pedro Lima, um dos donos das embarcações que foram alvo de furto, diz que nos últimos tempos foi furtada "cerca de uma dezena de hélices", cada uma das quais custa "cerca de 500 euros". Também foram furtados bastantes motores.