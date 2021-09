Começou julgamento dos 163 arguidos suspeitos de lesar o Estado em cerca de 28 milhões de euros

Começaram a ser julgados 163 arguidos, esta manhã de segunda-feira, no tribunal da Feira, suspeitos de terem lesado o Estado em cerca de 28 milhões de euros, através de um esquema de faturas falsas.Os arguidos (108 pessoas singulares e 55 empresas) estão a ser julgados pela suspeita do crime de fraude fiscal, estando ainda em causa três crimes de falsidade informática. Os crimes foram cometidos entre 2010 e 2016, na zona da Feira. Segundo a acusação, a rede recorria à emissão de faturas falsas, no ramo da indústria corticeira, para fazer diminuir a matéria coletável em sede de IVA e IRC.Devido ao número elevado de arguidos e respetivos advogados, as audiências deste julgamento decorrem no Europarque da Feira.