Comerciante de Olhão vendia artigos que roubava

Um comerciante, de 40 anos, foi detido pela GNR de Loulé por ser suspeito de roubar produtos informáticos e eletrónicos de lojas de concorrentes, que depois tratava de vender no seu estabelecimento, em Olhão.O homem foi apanhado pelos militares de Loulé no âmbito de uma investigação iniciada já há três meses.Numa busca ao estabelecimento do suspeito, a GNR apreendeu diversos artigos furtados, entre os quais 23 videojogos, um comando de consola, duas colunas de som de videojogos, um smartwatch e um disco externo.Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Loulé.