Um homem alcoolizado, que agrediu um militar da GNR e resistiu à detenção após um acidente de viação, foi condenado pelo Tribunal de Santarém a seis meses de prisão, com pena suspensa, e uma multa de 600 euros. Dos quatro crimes de que estava acusado, foi absolvido de desobediência qualificada e injúria em relação a um dos guardas, tendo sido condenado apenas por outra acusação de injúria agravada e ofensa à integridade física qualificada.









O homem, de 47 anos e de nacionalidade ucraniana, que foi condenado em 2021 por incêndio florestal a dois anos e seis meses de prisão, também suspensa, nem sequer compareceu no julgamento.

O caso remonta a agosto de 2022, quando a GNR de Ourém acorreu a um despiste na EN113, tendo encontrado apenas o rebocador e o dono do muro onde o carro embateu. O condutor apareceu 15 minutos depois, pois tinha estado a consumir bebidas alcoólicas num café a 600 metros do local do despiste. Segundo a acusação, vinha a cambalear e embriagado, recusou-se a mostrar a identificação à patrulha, ofendeu verbalmente os militares e deu ainda uma palmada na cabeça de um dos guardas, quando tentava resistir à detenção. Do seu cadastro, além do incêndio, constavam já duas condenações anteriores por condução de veículo em estado de embriaguez e uma por condução perigosa.