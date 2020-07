Condutor carbonizado em Santarém já foi identificado

A vítima mortal do acidente que ocorreu em Santarém, na quinta-feira, já foi identificada como sendo Flávio Dias da Silva, de 27 anos. O jovem era procurado pela família há, pelo menos, três dias, quando o carro que conduzia, um Opel Tigra, embateu contra um muro de sustentação de uma rotunda e incendiou-se.





O corpo ficou completamente carbonizado e a sua identificação só foi possível através de exames médico-legais. Ao que oapurou, os resultados da autópsia foram comunicados na segunda-feira à família do jovem. As cerimónias fúnebres realizaram-se esta terça-feira, pelas 16h00, no crematório municipal de Almeirim.