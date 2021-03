Um homem de 53 anos ficou gravemente ferido numa colisão, entre um automóvel e um motociclo, em Agarez, na freguesia de Vila Marim, em Vila Real, no domingo à tarde. O condutor do carro fugiu.





Segundo Orlando Matos, comandante dos Bombeiros Cruz Branca, o alerta dava conta de um despiste. Porém, a situação era mais grave. No local estava o condutor do veículo de duas rodas e uma placa de matrícula que se supõe ser do carro que se envolveu na colisão e cujo condutor se pôs em fuga.