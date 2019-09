Condutor que investiu Porsche contra quatro pessoas fica em prisão preventiva

O condutor que segunda-feira de manhã investiu um Porsche Panamera avaliado em 130 mil euros contra seis pessoas, após um desentendimento junto à discoteca Kremlin, em Lisboa, ficou esta quarta-feira em prisão preventiva indiciado por seis homicídios tentados.

O homem de 42 anos, espanhol, atingiu quatro das vítimas, deixando uma delas, um português de 23 anos em estado muito grave, tendo sido alvo de cirurgia no Hospital de São José a diversas fraturas.

O condutor tentou entrar na discoteca mas esta já estava encerrada, pelas 07h00. Foi buscar o carro e investiu a grande velocidade contra as pessoas que estavam no passeio e nada tinham a ver com a disputa. Depois fugiu em contramão e acabou por se despistar na Lapa, fugindo a pé. A PJ de Lisboa apertou o cerco ao homem – que usou um carro alugado em seu nome e deixou o telemóvel na viatura – e este acabou por contratar um advogado e entregar-se na terça-feira.